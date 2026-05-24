Дефицит моркови в Одесской области связан с сокращением запасов и повышенным интересом рынка, передает издание Politeka.

На этой неделе торговая активность в сегменте моркови заметно усилилась. На фоне истощения складских остатков в хозяйствах сформировался дефицит качественной продукции, что позволило производителям поднимать цены на отпуск.

Нынешние партии реализуются в пределах 13–20 грн за килограмм. Это примерно на треть больше, чем в конце предыдущей недели, что свидетельствует о быстрой корректировке рынка.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков проекта EastFruit .

Дополнительным фактором выступает активность оптовых покупателей и торговых сетей. Именно они усиливают спрос в момент, когда предложение постепенно сокращается из-за сезонного истощения запасов.

Несмотря на нынешнее подорожание, уровень стоимости все еще остается ниже прошлогоднего показателя примерно на половину. Это объясняется высокой базой сравнения и разной динамикой урожаев в разные годы.

Участники рынка прогнозируют дальнейший рост цен, хотя темпы могут быть менее резкими из-за постепенной стабилизации спроса и ограниченных объемов остатков.

В итоге дефицит моркови в Одесской области становится частью более широкого тренда сокращения запасов овощной продукции, который сейчас наблюдается на внутреннем рынке страны.

