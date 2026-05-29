Внедрение графиков отключения света в Черниговской области на 30 мая связано с проведением регламентных работ на объектах электросети. Такие мероприятия являются составной частью системного технического обслуживания инфраструктуры, позволяющего поддерживать ее работоспособность и обеспечивать стабильную поставку электроэнергии в регионе.

Информацию об ограничениях предоставили в «Черниговоблэнерго». В субботу будут действовать дополнительные графики отключения света в Черниговской области на 30 мая. Они охватят город Сновськ, но только с 8 до 20 часов. Электричества не будет 12 часов подряд на следующих улицах:

Владымырська: 4, 6, 8, 10

Леси Украинкы: 12, 22

Лидии Вакуловськои: 3, 5, 9

Молодижна: 2, 4, 6, 8, 10

Набережна: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Стельмаха: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17

С 08:00–20:00 (12 часов подряд) вводят ограничения, которые носят плановый характер. Они будут действовать в Нижыни. Обесточенными будут оставаться дома, расположенные по адресам:

30 Рокив — 3

Безбородька — 5

Кооператывна — 1–13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 2а, 6а, 9а

Овдиивська — 198, 198/1, 198а, 198б, 198в

Сынякивська — 116/1, 118

Успенська — 12

Кроме этого, в городе Нижын будет отсутствовать электричество с 19:00–23:00 через плановые работы в электросети. Свет исчезнет только на следующих улицах:

Володымыра Вернадського — 13А

Лукяненка Левка — 7

Незалежности — 19, 21, 23, 34, 36, 42, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 42А, 42А/1, 42Б, 42В, 42Г, 42Д

Носивськый Шлях — 19, 21, 23, 29, 52, 56, 17Б/17А, 19а, 21А, 21Б, 50А, 50А/2, 50Б, 52А, 52А/1, 52Б, 52В, 54А, 54Д, 54Д/1, 54Е

Обижджа — 106А, 114, 114/1, 116, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116А, 116Б, 116В, 118А, 118Б, 118Г, 119, 120, 120/1, 120/2, 120/3, 123

Робоча — 2В

Сынякивська — 116

Чехова — 31

Шевченка — 89, 96, 102, 102А, 104, 104А, 104/1, 104/2, 104/3, 105А, 107, 107А, 109, 109/7, 110, 110/112, 110В, 112а, 112/2, 112/3, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114а, 116, 116/1, 118, 118/3, 118В, 118М, 120, 120/1, 120/2, 120/7, 124, 124Б/1.

