Отметим, что введены плановые графики отключения света в Черкасской области на 30 мая.

В Черкасской области 30 мая продолжат действовать графики отключения света, не отменяемые в связи с выполнением энергетиками плановых технических работ, сообщает Politeka.net.

Специалисты энергетической отрасли отмечают, что введенные графики отключения света в Черкасской области на 30 мая связаны с проведением регламентных и ремонтных мероприятий на объектах электросети.

«Черкассыоблэнерго» предупредили об отключении электроэнергии в нескольких населенных пунктах и ​​объяснили, что такие работы выполняются поэтапно и являются частью системного обслуживания энергетической инфраструктуры, целью которого является повышение надежности электроснабжения и обеспечение его стабильной работы в долгосрочной перспективе.

С 8 до 17 часов не будет света в населенном пункте Вильшана. Такие длительные обесточивания ждут находящихся на улицах жителей домов:

Вильшанська 10, 11, 12, 13, 22а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Т. Шевченка 204, 206, 208, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 228, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 258

Л. Украинкы 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75.

30.05.2026 года с 09:00 до 17:00 будут продолжаться отключения света в селе Сушкы. Такие ограничения носят плановый характер из-за важных работ в энергосистеме региона. Свет исчезнет по следующим адресам:

700-р. Черкас — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 32

Усилова — 20, 24, 26, 31, 32, 33, 37, 41, 43, 45, 46/а, 48, 50, 52

Ветеранив вийны — 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 18, 28, 35, 39

Я. Кыктя — 7, 9, 13, 18, 20, 24, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Героив Днипра — 18, 20.

