У Тернополі запроваджено обмеження руху транспорту через дорожні роботи на вулиці Северина Наливайка, передає Politeka.

Зміни діятимуть до 30 травня щодня з 09:00 до 23:00. На відрізку від вулиці Новий світ у напрямку Броварної проїзд буде частково перекрито.

Міська влада повідомляє, що роботи стартували з урахуванням сприятливої погоди та включають фрезерування старого покриття. Далі передбачено укріплення основи щебенево-піщаною сумішшю та укладання нового асфальтобетону.

Інформацію про це надає Тернопільська міська рада.

На місці встановлять дорожні знаки та тимчасові схеми організації трафіку. Водіям радять завчасно планувати маршрути та враховувати зміни під час пересування містом.

Окремо в цей же період заплановані точкові відновлювальні роботи на вулицях Андрія Сахарова, Полковника Морозенка та бульварі Пантелеймона Куліша.

Такі заходи є частиною сезонного оновлення дорожньої інфраструктури, яке триває в місті навесні та влітку.

Обмеження руху транспорту в Тернополі є тимчасовим і пов’язаним із необхідністю оновлення дорожнього покриття.

Крім того, в Тернополі повідомляли про подорожяання проїзду.

Офіційне повідомлення про можливе подорожчання проїзду в Тернополі оприлюднили на сайті Тернопільської міської ради.

Головною причиною перегляду діючих розцінок називають суттєве та стрімке зростання витрат на забезпечення стабільної роботи всієї транспортної системи міста.

Зокрема, ціна на дизельне пальне підскочила більш ніж на 46 відсотків, піднявшись із 59,18 гривень до 86,53 гривень за один літр.

Водночас міська влада запевняє, що обов'язково планує зберегти послугу безкоштовної пересадки з маршруту на маршрут протягом 30 хвилин.

