Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 25 по 31 мая вводятся по десяткам адресов.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 25 по 31 мая вводятся в связи с проведением технических работ на объектах инфраструктуры, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 25 по 31 мая связаны с необходимостью профилактического обслуживания электросетей, проверки технического состояния оборудования и обновления отдельных элементов системы электроснабжения.

«Черкасиобленерго» предупредили об отключении электроэнергии в нескольких населенных пунктах. 25.05.2026 года не будет электричества с 9 до 17 часов в селе Тыхонивка, однако только по следующим адресам:

Л. Украинкы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19

пров. Евстигнеева — 1, 2, 4

Евстигнеева — 2, 3А, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 22, 32, 34

26.05.2026 с 09:00 до 17 часов выключат свет в селе Мартынивка. Обесточения носят плановый характер и будут применяться только на следующих улицах:

Л. Варынського

пров. Мыру — 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11

Центральна — 1, 47, 74, 77, 78, 80, 81/1

пров. Пидгайный — 3

27.05.2026 с 9 до 17 часов вводят дополнительные графики отключения света в селе Тростянець. Электричество будут выключать по отдельным адресам:

Космонавтив — 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Ювилейна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, б/н

Ветеранив — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47

Молодижна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21

Мыру — 1, 3, 5, 6, 7

пров. Тополыный — 1, 2, 3, 4, 6, 8

29.05.2026 года с 9 до 17 часов будут продолжаться ограничения в селе Лытвынець. Дома погрузятся в темноту по следующим адресам:

Сердюка — 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66

Перемогы — 1, 2

Схидна — 15

Кавказька — 1, 3

Центральна — 21, 23, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Березына — 39, 57.

