Графіки відключення світла у Черкаській області на 29 травня вводять через планові та ремонтні роботи. Підкреслимо, що подібні роботи є частиною системного обслуговування інфраструктури, спрямованого на підвищення надійності електропостачання та забезпечення його стабільності для споживачів у довгостроковій перспективі.

«Черкасиобленерго» попередили про відключення електроенергії в кількох населених пунктах. З 8 до 17 години не буде електрики в селі Скориківка, проте обмеження вводяться тільки за окремими адресами:

Скорика — 0/закр, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11/дача, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22/дача

Перемоги — 22

Соборна — 52, 56, 60, 62, 63, 65а, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 77, 79

З 8 до 17 години не буде світла в селі Нова Дмитрівка. Такі тривалі знеструмлення чекають жителів будинків, що знаходяться на вулицях:

Г. Мізіна — 20, 24, 28, 33, 36, 53, 55, 63, 65

Нова — 36, 48, 50, 54

Світанкова — 51, 53, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80/дача, 82, 86, 88, 90.

З 8 до 17 години зникне електрика в місті Золотоноша через профілактичні ремонтні роботи в електромережах. Знеструмлення стосуються тільки таких вулиць:

І. Богуна — 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35/а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41/а, 42, 42/а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51

Чикаленка — 3, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/а, 36, 38, 40, 42, 44

К. Білокур — 3, 3/а, 4, 5, 5/а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26

Переяславська — 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

З. Тулуб — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23

Героїв Маріуполя — 43, 45, 47, 49, 57, 59, 60, 61

В. Кікабідзе — 6, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

А. Пашкевич — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/а, 17, 18, 20

М. Лисенка — 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

пров. В. Великого — 2/а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/а, 11, 12, 13, 15, 16

І. Богуна — 12, 39, 49.

