Новая система оплаты проезда в Сумах заработала в качестве пилотного проекта в частных маршрутках №52, сообщают местные источники, передает Politeka.

Речь идет о тестовом запуске безналичного расчета через мобильное приложение «СмартСити». Инициатором выступила ассоциация перевозчиков, интегрировавшая цифровой сервис непосредственно в салоны транспорта.

В маршрутках разместили QR-коды. Пассажиру достаточно отсканировать отметку смартфоном и подтвердить оплату в приложении. Процесс занимает несколько секунд и не требует наличных денег.

Пилотный этап должен проверить стабильность работы платформы и уровень интереса пользователей. На основе собранных данных будут приниматься решения по расширению на другие городские направления.

В то же время, есть и ограничения. У людей без смартфонов нет альтернативного способа расчета, ведь банковские валидаторы пока не устанавливают в транспорте.

Городские власти параллельно обсуждают внедрение подобного подхода с КП «Электроавтотранс» для электротранспорта. Соответствующие документы сейчас дорабатываются.

Специалисты отрасли отмечают, что цифровой формат способен ускорить посадку и снизить нагрузку на водителей во время расчетов. Дальнейшее развитие проекта зависит от результатов тестирования.

В результате именно новая система оплаты проезда в Сумах может определить, станет ли безналичный формат постоянной частью городской транспортной сети.

Последующие шаги будут зависеть от реакции пассажиров и технической готовности системы к стабильной работе.

В случае успешного внедрения, система может стать основой для дальнейшей цифровизации городских перевозок.

