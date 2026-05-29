Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрены для неработающих военных, удерживающих нетрудоспособных членов своей семьи, сообщает Politeka.

Получить доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области могут бывшие военнослужащие от рядового до офицерского состава.

Как говорится на официальном сайте Пенсионного фонда Украины, государство не предоставляет такие выплаты только военнослужащим срочной службы. Денежная помощь начисляется к пенсии за выслугу лет или добавляется к пенсии по инвалидности.

Главным условием для назначения средств является наличие на иждивении членов семьи, которые не могут работать самостоятельно. Для таких родственников пожилой человек должен быть фактически основным или единственным источником финансовой поддержки.

К этой категории граждан законодательство относит пожилых родителей, людей с инвалидностью, а также нетрудоспособного супруга. Кроме этого, средства выплачиваются за содержание других близких, полностью отвечающих всем нормам действующего закона.

Сумма ежемесячной надбавки напрямую связана с прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2026 году этот важный экономический показатель составляет 2595 гривен. Государственная доплата для пенсионеров в Днепропетровской области составляет ровно половину этой суммы.

Поэтому сейчас граждане имеют возможность дополнительно получать примерно 1297 гривен ежемесячно за каждого своего иждивенца. Если человек обеспечивает нескольких родственников, общая сумма помощи будет больше.

В то же время каждый частный случай специалисты фонда рассматривают индивидуально из-за существующих законодательных ограничений.

