Подорожание проезда в Сумской области обсуждается в Ахтырке после представления обновленных автобусных тарифов для городских маршрутов, передает Politeka.

В общине сейчас работает 12 линий из бывших 23. Перевозчики сообщают о нехватке водителей, что напрямую влияет на частоту рейсов и соблюдение расписания движения.

Цена билета на уровне 13 гривен не изменялась с 2023 года. В то же время, за этот период существенно выросли расходы на горючее, ремонт транспорта, техническое обслуживание и оплату труда работников.

По расчетам предприятий фактическая себестоимость одной поездки сейчас колеблется от 20,09 до 37,48 гривны в зависимости от направления. Поэтому рассматривают вариант единого тарифа примерно 20 гривен.

В городской администрации подчеркивают, что подорожание проезда в Сумской области является результатом общего роста расходов в сфере перевозок, что заставляет операторов пересматривать финансовые модели.

Проекты решений вынесены на общественное обсуждение. По состоянию на данный момент письменные замечания или официальные обращения от жителей не поступали.

Также рассматривают возможность сохранности части льгот. Для младших школьников может остаться тариф 10 гривен, а отдельные категории пассажиров продолжат пользоваться бесплатным проездом.

Местные жители активно комментируют ситуацию в соцсетях, обращая внимание как на возможные новые цены, так и состояние автобусов и интервалы движения.

Также следует отметить, что финальное решение по корректировке стоимости примут после завершения консультаций и анализа экономических показателей перевозчиков.

Источник: okhtyrkainfo

