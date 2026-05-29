Правительство утвердило размеры денежной помощи ко Дню Независимости для пенсионеров и других уязвимых категорий населения в Винницкой области, пишет Politeka.net.

Указанные выплаты рассматриваются как важный элемент государственной социальной поддержки ветеранов, семей погибших защитников и граждан, относящихся к льготным категориям. Для многих получателей, включая пенсионеров и семей военнослужащих, такая помощь является существенной поддержкой в ​​условиях роста расходов на лечение, коммунальные услуги и повседневные нужды.

Соответствующее решение было закреплено постановлением Кабинета Министров №602 от 13 мая 2026 года. Документом определено, что выплаты должны быть произведены до 24 августа 2026 года. Наибольшие суммы предусмотрены для лиц с инвалидностью в результате войны: для первой группы – 3100 гривен, для второй – 2900 гривен, для третьей – 2700 гривен.

Отдельно установлена ​​выплата в размере 3100 гривен для граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной. К этой категории также отнесены бывшие малолетние узники нацистских концлагерей и другие места принудительного содержания, при наличии инвалидности.

По 1000 гривен предусмотрено для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства, а также для отдельных категорий лиц, переживших нацистские преследования.

Размер денежной помощи в Винницкой области в 650 грн. установлен для членов семей погибших или умерших ветеранов войны и защитников Украины. Речь идет о семьях павших военных, супругах умерших участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны, при условии, что они не заключили повторный брак.

Наименьшая выплата – 450 грн – предусмотрена для участников войны, бывших узников концлагерей, лиц, принудительно вывезенных на работы, а также детей партизан и подпольщиков.

