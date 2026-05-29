Предоставление гигиенических наборов в Запорожской области рассматривается как одно из ключевых направлений гуманитарной помощи для пенсионеров и не только, пишет Politeka.net.

Из-за сложной ситуации безопасности и постоянных обстрелов логистика поставок товаров в такие населенные пункты остается усложненной. Даже при наличии необходимой продукции, ее стоимость в местных магазинах обычно существенно превышает цены в более безопасных регионах. Это связано с повышенными затратами на транспортировку и перебоями в снабжении.

В таких условиях гуманитарные организации вместе с партнерами продолжают снабжать жителей прифронтовых территорий гигиеническими наборами. Подобная помощь позволяет людям получать базовые средства для ежедневного использования и отчасти уменьшает финансовую нагрузку на домохозяйства, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь оказывается в прифронтовых общинах Запорожской области, прежде всего пенсионерам, внутренне перемещенным лицам и другим социально уязвимым группам населения.

Проект реализуется благотворительным фондом «Ангелы Спасения» в партнерстве с гуманитарной организацией «Человек в беде» (People in Need Ukraine) при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов в рамках программы «ДОВЕРИЕ».

В состав стандартного гигиенического набора входят средства первой необходимости личной гигиены и бытового использования, в частности:

зубные щетки – 3 шт.;

зубная паста - 3 шт.;

мило — 6 шт.;

шампунь — 2 шт.;

гигиенические прокладки – 6 уп.;

туалетная бумага – 8 шт.;

стиральный порошок - 3 шт.;

дезинфицирующее средство – 1 шт.;

средство для мытья посуды – 2 шт.;

губки для посуду — 3 уп.;

одноразовые бритвы - 4 уп.;

пена для бритья – 3 шт.;

влажные салфетки – 6 уп.;

крем или лосьон для тела – 3 шт.;

дезодорант — 3 шт.;

полотенца для тела – 3 шт.;

пакеты для мусора – 9 уп.;

перчатки для уборки – 3 уп.

Источник: Angels of Salvation.

