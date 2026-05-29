Доплаты для пенсионеров в Черниговской области предусмотрены части бывших военнослужащих, которые после завершения службы не работают и удерживают нетрудоспособных членов семьи, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Речь идет о ежемесячной прибавке, которая прилагается к основной пенсии и привязывается к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. Она закреплена законодательством о пенсионном обеспечении военных категорий граждан.

Получить выплату могут пенсионеры из рядового, сержантского и офицерского состава, кроме срочной службы. Прибавка прилагается к пенсиям за выслугу лет или к выплатам по инвалидности.

Главное условие – содержание лиц, не имеющих собственных доходов: пожилых родителей, людей с инвалидностью или нетрудоспособных супругов.

В 2026 году базовый социальный показатель для этой категории составляет 2595 гривен. Соответственно, сумма надбавки равна примерно 1297 гривнам за каждого иждивенца.

В ПФУ подчеркивают, что выплата не начисляется автоматически. Для ее получения необходимо подать заявление и пакет подтверждающих документов.

Обращение принимается в сервисных центрах или через электронный портал Пенсионного фонда, при наличии паспорта, идентификационного кода и справок о родственных связях.

