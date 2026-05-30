Подорожчання проїзду в Ужгороді продовжить діяти в міських автобусах ще протягом певного часу, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради офіційно продовжив дію тимчасового тарифікаційного плану на перевезення пасажирів у громадському транспорті.

Згідно з оприлюдненими даними, вартість однієї поїздки за умови оплати через валідатор електронним квитком залишатиметься на рівні 20 гривень до 28 червня 2026 року.

Нагадаємо, що спочатку тимчасове подорожчання проїзду в Ужгороді з 18 до 20 гривень запровадили з 16 квітня 2026 року терміном на один місяць.

Проте через подальше зростання вартості паливно-мастильних матеріалів та офіційні звернення місцевих перевізників члени виконавчого комітету вирішили продовжити дію цього тарифу ще на півтора місяці.

У міській раді пояснили, що таке рішення про подорожчання проїзду в Ужгороді було прийняте на підставі офіційних звернень компаній-перевізників.

Головною причиною коригування вартості стали занадто високі ціни на пальне.

Директор комунального підприємства Ужгородський муніципальний транспорт Віталій Готра раніше повідомляв, що навіть поточне підняття вартості поїздки до 20 гривень не покриває всіх потреб і не є фінансово вигідним для підприємств.

За його словами, через суттєве зростання вартості пального місцеві перевізники вимушені звертатися до міської ради з проханнями переглянути тарифи, адже попередні розцінки приносили збитки.

Тож місцевим жителям доводиться звикати до доволі великих витрат на транспорт.

Джерело: Телеграм-канал Ужгородської міськради

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту на Закарпатті: де саме не можна проїхати

Також Politeka писала, Новий графік руху поїздів в Закарпатській області: "Укрзалізниця" додала зручний щоденний рейс