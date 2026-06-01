Именно поэтому подорожание проезда в Днепропетровской области вступает в силу уже в начале лета.

Подорожание проезда в Днепропетровской области коснется жителей Каменского, где с 1 июня начинают действовать новые тарифы на использование городского электротранспорта, сообщает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета и 27 мая. Изменения касаются услуг, предоставляемых коммунальным предприятием «Транспорт», обслуживающим трамвайные маршруты №1, №2, №3 и №4.

До этого стоимость одной поездки оставалась неизменной и составляла 8 гривен. Такой тариф действовал на основании решения исполкома, принятого весной 2025 года. Месячный проездной для регулярных поездок стоил 288 гривен.

В городских властях объясняют пересмотр расценок существенным ростом затрат на обеспечение работы электротранспорта. Одним из главных факторов стало удорожание электроэнергии. За год цена выросла с 9,68 до 13 гривен за киловатт-час, что составляет около 34%.

Также значительно увеличились затраты на горюче-смазочные материалы. Если раньше литр стоил 52,8 гривны, то сейчас его цена достигла 86,9 гривны. Кроме того, возросла минимальная заработная плата – с 8 тысяч до 8 647 гривен.

Дополнительную нагрузку на предприятие создали перебои с электроснабжением и необходимость финансирования ремонтных работ. По словам чиновников, предварительные поступления уже не позволяли полноценно покрывать производственные затраты и поддерживать надлежащее техническое состояние подвижного состава.

Именно поэтому подорожание проезда в Днепропетровской области вступает в силу уже в начале лета. Теперь разовый билет в трамваях Каменского будет стоить 10 гривен. Такая же сумма установлена ​​и за перевозку одного места багажа.

Изменится и стоимость проездного. Для пассажиров, регулярно пользующихся электротранспортом, месячный билет обойдется в 360 гривен.

В городском совете отмечают, что пересмотр тарифов призван обеспечить стабильную работу трамвайной сети и поддержать непрерывную перевозку пассажиров в условиях роста эксплуатационных расходов.

Последние новости Украины: