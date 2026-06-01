Подорожание продуктов в Одессе фиксируется на фоне изменений стоимости базовых позиций в розничных сетях, где колебания коснулись бакалейного, мясного и молочного сегментов, передает Politeka.

В группе круп средний уровень гречихи составляет 76,10. В торговых точках характеристики варьируются от 62,90 до 96,50. Сравнение с предыдущим месяцем (69,21) демонстрирует умеренный рост примерно на несколько единиц, что формирует плавное восходящее движение в категории ежедневного спроса.

Мясной сегмент показывает более выраженную динамику. Колбаса копченая «Алан Брауншвейская» зафиксирована на уровне 1242,00, в то время как раньше составляла 1171,99. Изменение составляет около 70, что указывает на более существенное повышение в этой группе товаров.

Куриное филе "Наша Ряба" держится на отметке 273,50. В апреле средний уровень составил 267,69. Разница небольшая, но стабильно положительная, что свидетельствует о постепенном повышении в сегменте базового белка.

Особое внимание привлекают колбаски «Алан охотничьи» полукопченые. Усредненный показатель составляет 758,24 против предыдущих 739,88. Смена более 24 единиц формирует более заметное движение вверх в категории готовых мясных изделий.

Молочная продукция также показывает рост. Молоко 2,6% «Яготинское» имеет уровень 61,55 против 54,23 раньше. Это один из наиболее ощутимых приростов в ежедневной потребительской корзине.

В сложившейся ситуации подорожание продуктов в Одессе отражает общую тенденцию неравномерного повышения, где каждая товарная группа реагирует на рыночные изменения по-разному.

Дальнейшая ценовая траектория будет зависеть от логистики поставок, сезонности и поведения торговых сетей в ближайшие недели.

Источник: Минфин

