Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області торкнеться жителів Кам’янського, де з 1 червня починають діяти нові тарифи на користування міським електротранспортом, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 27 травня. Зміни стосуються послуг, які надає комунальне підприємство «Транспорт», що обслуговує трамвайні маршрути №1, №2, №3 та №4.

До цього вартість однієї поїздки залишалася незмінною та становила 8 гривень. Такий тариф діяв на підставі рішення виконкому, ухваленого навесні 2025 року. Місячний проїзний для регулярних поїздок коштував 288 гривень.

У міській владі пояснюють перегляд розцінок суттєвим зростанням витрат на забезпечення роботи електротранспорту. Одним із головних факторів стало подорожчання електроенергії. За рік ціна зросла з 9,68 до 13 гривень за кіловат-годину, що становить близько 34%.

Також значно збільшилися витрати на пально-мастильні матеріали. Якщо раніше літр коштував 52,8 гривні, то нині його ціна досягла 86,9 гривні. Крім того, зросла мінімальна заробітна плата — з 8 тисяч до 8 647 гривень.

Додаткове навантаження на підприємство створили перебої з електропостачанням та необхідність фінансування ремонтних робіт. За словами посадовців, попередні надходження вже не дозволяли повноцінно покривати виробничі витрати та підтримувати належний технічний стан рухомого складу.

Саме тому подорожчання проїзду в Дніпропетровській області набуває чинності вже на початку літа. Відтепер разовий квиток у трамваях Кам’янського коштуватиме 10 гривень. Така ж сума встановлена і за перевезення одного місця багажу.

Зміниться й вартість проїзного. Для пасажирів, які регулярно користуються електротранспортом, місячний квиток обійдеться у 360 гривень.

У міській раді наголошують, що перегляд тарифів покликаний забезпечити стабільну роботу трамвайної мережі та підтримати безперервне перевезення пасажирів в умовах зростання експлуатаційних витрат.

