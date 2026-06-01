Новый график движения транспорта в Запорожье опубликовало КП "Запорожэлектротранс" накануне запуска автобуса под номером 48, сообщает Politeka.

Обновление и внедрение этого сообщения предполагает соединение Заводского и Коммунарского районов областного центра.

Первые рейсы на новом маршруте под названием «БК ЗАлК – Симферопольское шоссе» отправились курсировать уже с 1 июня.

Жители города могут воспользоваться услугами перевозчика с самого утра, ведь первые автобусы отправляются в 6:00 одновременно с обеих конечных остановок.

Транспортные средства в направлении Симферопольского шоссе двигаются от начальной остановки «БК ЗАлК» через проспект Металлургов.

Новый график движения транспорта в Запорожье предусматривает, что дальше автобусы едут через улицы Победы и Тбилисскую, выезжают на Прибрежную автомагистраль, а затем через улицы Автозаводскую, Александра Говорухи и Космическую направляются в конечный пункт.

В обратном направлении автобусы едут по улицам Космической, Чумаченко, Закарпатского Легиона, Парамонова, Александра Говорухи и Автозаводской.

После этого транспорт выезжает на Прибрежную автомагистраль, следует через улицу Величара и проспект Металлургов до начальной точки.

Официальное решение о создании этого пассажирского сообщения представители власти приняли еще в прошлом году после многочисленных обращений местных жителей.

Главной особенностью этой инициативы является то, что крупногабаритные коммунальные автобусы впервые в городской истории будут осуществлять регулярные перевозки людей по Набережной магистрали.

Для полноценной реализации этого масштабного проекта из городского бюджета было выделено финансирование в размере около 17 миллионов гривен.

