Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області фіксується паралельно зі змінами цінової ситуації на ринку картоплі в Україні, де спостерігається різкий розрив між дешевими залишками торішнього врожаю та дорогим імпортом, повідомляє Politeka.

За даними аналітичних оцінок, нині українські аграрії реалізують минулорічні запаси бульби в діапазоні 5–11 грн за кілограм. Такий рівень значно нижчий за показники аналогічного періоду 2025 року, коли вартість коливалася в межах 13–23 грн.

Фахівці пояснюють здешевлення великими обсягами збору та специфікою сезону. Додатковим фактором стала дрібніша фракція врожаю, сформована через посушливі погодні умови влітку.

Паралельно на внутрішньому ринку з’являються перші партії імпортної продукції. Їхня ціна сягає близько 90 грн за кілограм, що суттєво обмежує споживчий попит і робить товар малодоступним для більшості покупців.

Експертка плодоовочевого сектору ІА «АПК-Інформ» Ксенія Гусєва зазначає, що нинішня стабільність є короткочасною. За її словами, запаси торішнього врожаю швидко скорочуються, а це формує передумови для нового витка подорожчання.

Учасники ринку додають, що найближчими тижнями можлива зміна тенденції. Зменшення пропозиції при збереженні попиту здатне поступово підштовхнути цінники вгору як у гуртовому, так і в роздрібному сегменті.

На цьому тлі дефіцит продуктів у Дніпропетровській області розглядається як частина ширшого процесу на овочевому ринку, де баланс між доступністю та вартістю дедалі більше залежить від швидкості виснаження складських запасів.

Джерело: ТСН

