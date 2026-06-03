Одноразова грошова допомога у Вінницькій області та інших регіонах країни надаватиметься пенсіонерам і не лише.

Кабмін ухвалив постанову №602, якою визначено розміри разової грошової допомоги у Вінницькій області до Дня Незалежності для пенсіонерів і не лише, пише Politeka.net.

виплати передбачені для широкого кола громадян, зокрема для пенсіонерів з інвалідністю, ветеранів війни та членів сімей загиблих захисників України.

Як зазначається у повідомленні ПФУ, що одноразова грошова допомога у Вінницькій області та інших регіонах країни надаватиметься ветеранам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, колишнім в’язням концтаборів, а також родинам загиблих військовослужбовців і захисників України.

Розміри грошової допомоги у 2026 році

Найвищий розмір допомоги встановлено на рівні 3100 гривень. Її отримають громадяни, які мають особливі заслуги перед державою.

Таку ж суму передбачено для осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також для колишніх малолітніх в’язнів концтаборів і гетто з інвалідністю I групи. Для осіб II групи інвалідності розмір виплати становитиме 2900 грн, для III групи — 2700 грн.

Окремо визначено виплату у розмірі 1000 гривень для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, а також колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів, включно з тими, хто народився в місцях примусового утримання.

Сума у 650 гривень передбачена для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, родин загиблих захисників і захисниць України, а також для вдів і вдівців померлих учасників бойових дій чи осіб з інвалідністю внаслідок війни за умови, що вони не перебувають у новому шлюбі.

Ще 450 гривень встановлено для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, осіб, примусово вивезених на роботи, а також дітей партизанів і підпільників.

Порядок нарахування

Механізм виплати залишається незмінним і регулюється постановою Кабінету Міністрів №1396 від 27 грудня 2023 року.

Зазвичай ветерани, які проходять службу або вже є пенсіонерами, отримують кошти автоматично — через військові частини або органи Пенсійного фонду України без необхідності подавати додаткові заяви. Водночас громадяни, які не є пенсіонерами та не перебувають на службі, повинні самостійно звернутися до Пенсійного фонду для оформлення.

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