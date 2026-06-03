Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області можуть сягати близько 1297 гривень за кожного утриманця.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області можуть оформити колишні військовослужбовці, які не працюють після завершення служби та утримують непрацездатних родичів, передає видання Politeka.net.

Така фінансова підтримка надається у вигляді щомісячної надбавки до основної пенсії.

Програма поширюється на громадян рядового, сержантського та офіцерського складу. Водночас особи, які проходили строкову службу, під дію відповідних норм не підпадають.

У Пенсійному фонді України пояснюють, що додаткові виплати можуть призначатися як одержувачам пенсії за вислугу років, так і людям, які отримують забезпечення через втрату працездатності.

Однією з головних умов залишається наявність на утриманні близьких, які не здатні самостійно себе забезпечувати. Йдеться про батьків похилого віку, осіб з інвалідністю, непрацездатних чоловіка або дружину, а також інших членів родини, визначених законодавством.

Розмір надбавки прив’язаний до прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень.

Таким чином, доплати для пенсіонерів у Вінницькій області можуть сягати близько 1297 гривень за кожного утриманця. Якщо таких людей кілька, загальна сума підтримки відповідно збільшується.

Фахівці наголошують, що кошти не нараховують автоматично. Для оформлення необхідно подати заяву та документи, які підтверджують право на отримання допомоги.

Звернення приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду. Крім того, скористатися послугою можна дистанційно через електронний кабінет, додавши необхідні довідки та персональні дані.

Експерти зазначають, що така форма підтримки залишається важливим джерелом додаткових надходжень для родин, де основне фінансове навантаження покладається на пенсійне забезпечення колишніх військових.

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