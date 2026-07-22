Дефицит продуктов в Хмельницкой области пока не прогнозируют, однако мировой рынок томатов уже сталкивается с сокращением предложения из-за неблагоприятных условий в странах-производителях, сообщает Politeka.net.

Эксперты не исключают, что это может отразиться и на ценах в Украине.

По оценкам аналитиков, нынешний сезон оказался сложным для аграриев. Засуха, длительные ливни и резкие температурные колебания в разных регионах мира негативно отразились на выращивании томатов. Поэтому ожидается меньший урожай, а международный рынок уже реагирует на возможный дефицит.

Наибольшие потери понесли страны, традиционно обеспечивающие значительную часть мирового производства. В отдельных районах растения пострадали от нехватки влаги, в других от подтоплений и распространения грибковых болезней. Совокупность этих факторов привела к сокращению объемов снабжения.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области в ближайшее время остается маловероятным. Несмотря на погодные вызовы, украинские производители ожидают урожая томатов примерно на уровне прошлого года, что должно помочь избежать резких перебоев с обеспечением внутреннего рынка.

Специалисты отмечают, что глобальная ситуация все же может отразиться на стоимости овощей в магазинах. Если мировые цены продолжат расти, это постепенно повлияет и на украинских потребителей, особенно в периоды повышенного спроса или сокращения импорта.

Эксперты отмечают, что сельское хозяйство все больше зависит от климатических изменений. Поэтому производителям приходится адаптировать технологии выращивания, а покупателям следует быть готовыми к сезонным колебаниям цен в зависимости от погодных условий и ситуации на международном рынке.

Источник: agroter

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