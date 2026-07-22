Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове связано с стремительным увеличением производственных затрат.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове может состояться в ближайшее время, ведь ЛКП «Львовводоканал» предложило более чем вдвое увеличить стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения, сообщает Politeka.net.

Окончательное решение должно быть принято исполнительным комитетом городского совета.

Предприятие предлагает установить новый тариф на уровне 56,38 гривны за кубический метр вместо действующих 25,88 гривны. При согласовании изменений средние ежемесячные расходы одной львовской семьи на эти услуги могут вырасти примерно на 198 гривен.

Во Львовводоканале объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове связано со стремительным увеличением производственных затрат. В первую очередь речь идет о подорожании электроэнергии, реагентов, горючего, оплате труда, ремонтах и ​​содержании сетей.

Директор предприятия Дмитрий Ванькович сообщил, что финансовое положение коммунального предприятия остается сложным. Из 323 миллионов гривен, предусмотренных городом в поддержку водоканала, за семь месяцев уже использовали 226 миллионов. Без просмотра расценок ущерб до конца года может достичь 672 миллионов гривен.

По расчетам предприятия изменение тарифа позволит дополнительно привлечь около 409 миллионов гривен и существенно сократить финансовый дефицит. В то же время в водоканале отмечают, что предложенная корректировка не предполагает улучшения качества воды или расширения перечня услуг, а направлена ​​исключительно на обеспечение стабильной работы системы.

В июле предприятие уже передало соответствующие расчеты городским властям. Там также отметили, что экономически обоснованная стоимость, полностью покрывающая все расходы, в настоящее время составляет около 100 гривен за кубический метр.

До принятия решения исполнительным комитетом жители Львова будут продолжать оплачивать водоснабжение и водоотвод по действующим тарифам.

Источник: lvivrada

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