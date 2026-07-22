Подорожание продуктов в Житомирской области продолжается, за последний месяц выросли средние цены на вареную колбасу, свежемороженую скумбрию и батон, сообщает Politeka.net.

Наибольшую динамику удорожания продемонстрировала рыбная продукция, в то время как хлебобулочные изделия изменились в стоимости менее заметно.

Больше всего прибавила в цене свежемороженая скумбрия. Сейчас средняя стоимость килограмма составляет 327,24 гривны, что на 9,75 гривни больше месяца назад. В разных торговых сетях ее предлагают по цене от 299 до 349 гривен в зависимости от поставщика и ценовой политики магазина.

Заметный рост был зафиксирован и в категории мясных изделий. Вареная колбаса «Алан Молочная» весом 400 граммов сейчас стоит в среднем 182,92 гривны. Для сравнения, в конце июня средний показатель составил 176,50 грн., поэтому за месяц товар подорожал на 6,42 грн.

Подорожание продуктов в Житомирской области коснулось и хлебобулочной продукции. Батон "Киевский Нарезной" весом 500 граммов продается в среднем за 41,95 гривны. За последние четыре недели его стоимость увеличилась на 1,02 гривны, что свидетельствует о более сдержанной динамике в этом сегменте.

Аналитики отмечают, что формирование розничных цен зависит от стоимости сырья, расходов на транспортировку, энергоносителей, условий хранения и спроса покупателей. Кроме того, различные торговые сети применяют свою ценовую политику, из-за чего одинаковые товары могут существенно отличаться по стоимости.

Специалисты рекомендуют потребителям сравнивать предложения разных супермаркетов, обращать внимание на акционные предложения и планировать покупки заранее. Это позволяет оптимизировать затраты даже в условиях постепенного роста цен на обычные товары.

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