Запрос купить квартиру в Днепре остается одним из самых популярных среди ищущих бюджетное жилье, сообщает Politeka.net.

Несмотря на всеобщее подорожание недвижимости, на рынке до сих пор можно найти компактные помещения по цене от 9 тысяч долларов.

Одно из самых доступных предложений было выставлено в Амур-Нижнеднепровском районе. Однокомнатное жилье площадью 22 квадратных метра расположено на втором этаже трехэтажного кирпичного дома. Дом продают после строителей, что позволяет новому владельцу самостоятельно обустроить интерьер. Объект оборудован индивидуальным электроотоплением, а рядом работают супермаркеты, учебные заведения, медицинские учреждения, рынок и остановки общественного транспорта. Цена 9 000$.

Еще один бюджетный вариант предлагают на вторичном рынке. Площадь дома составляет 16 квадратных метров. У помещения уже есть мебель, централизованное отопление и необходимая бытовая техника. Владелец отмечает, что все документы готовы к оформлению, а также допускают продажу в рассрочку, что может стать дополнительным преимуществом для потенциальных покупателей. Цена 9 000$.

Среди доступных предложений есть и смартжилье возле Киевского рынка. Его площадь составляет 17,2 квадратных метров. В нем есть косметический ремонт, оборудована мебелью, стиральной машиной, варочной панелью и кондиционером. Кроме того, новому владельцу доступны скоростной интернет, обустроен двор и парковочные места. Поблизости находятся супермаркеты, аптеки, школы, детские сады и другие важные объекты инфраструктуры. Цена 10 700$.

Эксперты рынка обращают внимание на то, что бюджетный сегмент традиционно пользуется стабильным спросом. Чаще такие объекты рассматривают как первое собственное жилье, вариант для аренды или инвестицию. Именно поэтому недорогие предложения нередко быстро находят покупателей.

Специалисты советуют внимательно проверять техническое состояние недвижимости, правоустанавливающие документы и условия заключения договора. Днепр остается одним из городов, где можно купить доступное жилье, однако перед оформлением сделки стоит убедиться, что выбранная квартира полностью соответствует заявленным характеристикам и не имеет юридических ограничений.

Источник: olx

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