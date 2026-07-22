Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области остается доступным благодаря новым предложениям от жителей Одессы, которые готовы безвозмездно приютить переселенцев, потерявших свои дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

Один из вариантов расположен на проспекте Князя Владимира Великого. Владельцы ищут одинокую женщину пенсионного возраста от 60 до 70 лет для проживания. Будущие жители предлагают отдельную комнату в трехкомнатной квартире со всеми необходимыми бытовыми условиями. Также хозяева готовы помочь с оформлением статуса внутриперемещенного лица.

Еще одно предложение находится на улице Жуковского. Там переселенцы могут получить комнату в двухкомнатной квартире, где проживает женщина 68 лет. Владелец отмечает, что не нуждается в постороннем уходе, а ищет человека для совместного проживания и дружеского общения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предусматривает и другие варианты. Одна из одесских семей готова принять одинокую женщину, которая потеряла собственное жилье, не имеет близких родственников и нуждается в постоянном месте жительства. Для нее подготовили отдельную комнату в квартире со всеми удобствами без оплаты за проживание.

Перед заселением специалисты рекомендуют внимательно уточнять условия пребывания, возможные сроки проживания и все важные детали непосредственно с владельцами. Также переселенцам советуют регулярно следить за новыми объявлениями, поскольку список доступных предложений постоянно меняется.

Актуальность каждого предложения рекомендуют проверять непосредственно перед обращением, ведь некоторые варианты быстро находят новых жильцов.

Источник: Допомагай

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