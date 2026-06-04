Дефіцит овочів в Вінницькій області може посилюватися через загальноукраїнське скорочення запасів та сезонний перехід між врожаями.

Дефіцит овочів в Вінницькій області фіксується на тлі різкого скорочення запасів торішньої білоголової капусти та стрімкого зростання цін на ринку України, передає Politeka.

Інформацію про це повідомляють аналітики EastFruit.

За даними ринку, наприкінці минулого тижня відпускна вартість торішньої капусти зросла до 8–15 грн за кілограм. Це приблизно на 75% більше, ніж тижнем раніше. Основною причиною називають майже повне завершення сезону продажів у більшості господарств, через що пропозиція продукції суттєво скоротилася.

На ринку залишаються лише поодинокі партії врожаю 2025 року, які реалізують окремі фермери. Водночас попит зберігається високим, що дозволяє виробникам утримувати підвищений ціновий рівень.

Аналітики зазначають, що попри поточне зростання, капуста залишається значно дешевшою у річному вимірі — приблизно на 77% у порівнянні з початком травня минулого року. Це свідчить про загальну нестабільність овочевого сегмента та коливання сезонної пропозиції.

Експерти ринку не виключають подальшого зростання вартості, оскільки залишки продукції швидко зменшуються, а нові обсяги ще не надходять у достатньому обсязі.

У регіональному контексті Дефіцит овочів в Вінницькій області може посилюватися через загальноукраїнське скорочення запасів та сезонний перехід між врожаями.

Крім того, у Вінницькій області також повідомляли про нестачу молочних продуктів.

За оцінками профільних експертів, восени молочні товари можуть зрости в ціні на 15–25%. Підсумковий показник залежатиме від конкретного виду продукції та ситуації на ринку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: як саме було переглянуто ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Вінницькій області: ситуація ускладнилася.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області: кому можуть призупинити виплати.