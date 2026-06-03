Введенные графики отключения света в Винницкой области на 4 июня будут касаться отдельных населенных пунктов.

Графики отключения света в Винницкой области на 4 июня будут действовать много часов подряд и коснутся многих адресов, сообщает Politeka.net.

Введенные графики отключения света в Винницкой области на 4 июня будут касаться отдельных населенных пунктов, улиц и домов в соответствии с обнародованными планами энергетических компаний. При этом большинство потребителей будут получать электроэнергию в обычном режиме, а временные ограничения вводятся только на период проведения необходимых работ.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, с 09:00 до 16:30 не будет электричества в городе Могылив-Подильськый. Обесточенными будут следующие улицы:

Коцюбынського: 27, 35

Прыкордонна: 2

Богдана Хмельныцького (пров.): 5А

Героив (просп.): 6Б

С 09:00 до 16:30 вводят дополнительные графики отключения света в населенном пункте Немия, однако ограничения охватят только адреса:

Днистрова: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70



С 09:00 до 16:30 не будет электричества в населенном пункте Серебрия. Ограничения вводят из-за капитального ремонта. Ограничения будут по адресам:

19 Березня: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 45, 47

8 Березня: 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 35, 36, 36/10, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 49А, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 69, 71, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95

Армийська: 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51

Беделя: 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 92, 92А, 92Б, 94, 180

Выноградна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15А, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 60

Выноградна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15А, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 60 Вышнева: 1, 2/219, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 109, 118, 134

Днистровська: 10, 27, 54

Зарична: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Л. Українки: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30

Молодижна: 1, 4

Надднистрянська: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71А, 75, 77, 79, 81, 83, 83А, 85, 87, 89, 91

Партызанська: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66А, 66Б, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 98

Переправы-44: 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17

Подильська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 21А, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 66, 69, 71, 73

Прыкордонна: 1, 2

Свято-Мыхайливська: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 63Б

С. Коврыгы: 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 15, 19, 22

Соборна: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 134А, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 144А, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 177А, 178, 179, 180, 181, 181А, 182, 183, 184, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207/1, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 220А, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 242А, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 258, 260А, 262/2, 264, 266, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 294, 296, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 400

У. Кармелюка: 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 26А.

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