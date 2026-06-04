Подорожчання проїзду у Львові відбулося на тлі зростання витрат перевізників та підвищення цін на пальне.

Подорожчання проїзду у Львові стало однією з найбільш обговорюваних змін у сфері громадського транспорту після запровадження нових тарифів, які почали діяти з 16 травня, повідомляє Politeka.

Оновлені розцінки торкнулися як мешканців міста, так і туристів. Вартість поїздки тепер залежить від способу оплати, який обирає пасажир.

Найдорожчим варіантом залишається розрахунок готівкою. У такому випадку квиток коштує 30 гривень. При використанні банківської картки сума становить 26 гривень.

Для власників «ЛеоКарт» та користувачів мобільного застосунку діє нижчий тариф — 23 гривні. Такий підхід, за задумом міської влади, має стимулювати перехід на безготівковий формат оплати.

Окремі умови передбачили для студентської молоді. За наявності пільгової транспортної картки одна поїздка обходиться у 11,5 гривні, що дозволяє зменшити витрати на щоденні пересування.

Фахівці наголошують, що Подорожчання проїзду у Львові відбулося на тлі зростання витрат перевізників та підвищення цін на пальне. Подібні рішення останнім часом ухвалюють і в інших українських містах.

На цьому тлі столиця поки зберігає один із найнижчих показників серед великих населених пунктів країни. У Києві поїздка в метро, автобусі, трамваї або тролейбусі коштує 8 гривень, а за використання транспортної картки можна платити ще менше.

У мерії Львова зазначають, що перегляд тарифної політики має сприяти стабільному функціонуванню транспортної системи та підтримці належної якості перевезень.

Подальші рішення у транспортній сфері залежатимуть від економічної ситуації та витрат перевізників.

Джерело: fakty

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