Подорожание проезда в Тернополе может привести к тому, что стоимость одной поездки для пассажиров составит от 26 до 32 гривен, сообщает Politeka.

Главной причиной очередного пересмотра тарифов перевозчики называют сложную экономическую ситуацию и значительный рост стоимости горючего.

Общественные обсуждения вопроса о подорожании проезда в Тернополе состоялись в актовом зале коммунального предприятия "Тернопольэлектротранс".

Там собрались представители городских властей, руководители транспортных предприятий и местные жители. В общей сложности на мероприятие пришли более 50 человек, пытавшихся найти компромиссное решение.

Начальник городского управления транспортных сетей Олег Витрук рассказал, что перевозчики подавали свои предложения еще в январе.

Тогда власти надеялись на снижение стоимости дизельного горючего до уровня 60 гривен, но на практике цена топлива сначала подросла до 95 гривен и лишь впоследствии опустилась до 86 гривен 30 копеек.

Из-за дефицита оборотных средств предприятия не имеют возможности обеспечить полноценную заправку и качественный ремонт машин, что отрицательно сказывается на качестве услуг.

В настоящее время частные и коммунальные структуры подали новые расчеты, которые отличаются в пределах от 27 до 32 гривен за одну поездку.

Согласно подготовленному проекту решения исполнительного комитета городского совета о подорожании проезда в Тернополе, власти предлагают ввести дифференцированную систему оплаты.

Пассажиры будут платить 26 гривен при использовании банковской карты, 23 гривны при расчете неперсонифицированным электронным билетом и 20 гривен при наличии "карты тернополянина".

Источник: suspilne.media

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