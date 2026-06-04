Подорожчання проїзду в Тернополі може призвести до того, що вартість однієї поїздки для пасажирів становитиме від 26 до 32 гривень, повідомляє Politeka.

Головною причиною чергового перегляду тарифів перевізники називають складну економічну ситуацію та значне зростання вартості пального.

Громадські обговорення питання про подорожчання проїзду в Тернополі відбулися в актовому залі комунального підприємства "Тернопільелектротранс".

Там зібралися представники міської влади, керівники транспортних підприємств та місцеві жителі. Загалом на захід прийшли більше 50 людей, які намагалися знайти компромісне рішення.

Начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук розповів, що перевізники подавали свої пропозиції ще в січні.

Тоді влада сподівалася на зниження вартості дизельного пального до рівня 60 гривень, але на практиці ціна палива спочатку підросла до 95 гривень і лише згодом опустилася до 86 гривень 30 копійок.

Через дефіцит обігових коштів підприємства не мають можливості забезпечити повноцінну заправку та якісний ремонт машин, що негативно позначається на якості послуг.

Наразі приватні та комунальні структури подали нові розрахунки, які різняться в межах від 27 до 32 гривень за одну поїздку.

Згідно з підготовленим проєктом рішення виконавчого комітету міської ради про подорожчання проїзду в Тернополі, влада пропонує запровадити диференційовану систему оплати.

Пасажири сплачуватимуть 26 гривень при використанні банківської картки, 23 гривні при розрахунку неперсоніфікованим електронним квитком і 20 гривень за умови наявності "картки тернополянина".

Джерело: suspilne.media

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