Украинцы были предупреждены о новых графиках отключения света в Кировоградской области на 22 июля.

Графики отключения света в Кировоградской области на 22 июля будут действовать много часов, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на 22 июля введены в связи с плановыми, профилактическими и ремонтными работами. Специалисты будут выполнять техническое обслуживание и модернизацию оборудования, которое должно повысить надежность электроснабжения и предотвратить возможные аварии в будущем.

По информации АО «Кировоградоблэнерго», графики отключения света в Кировоградской области на 22 июля запланированы в поселке Павлыш. С 09:00–18:00 без электроэнергии временно останутся отдельные дома на улицах:

Центральна — 18, 18б, 18 корп. а, 18 корп. в, 18 корп. г, 18 корп. д, 18 корп. є, 18 корп. ж, 2 корп. б, 2а, 2в, 5

Коцюбынського — 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106

Центральный пров. — 2 корп. а

Сухомлынського — 8, 12

С 09:00–18:00 часов в селе Олександривка электроснабжение временно прекратят для отдельных потребителей на улицах:

Незалежности Украины — 65, 67, 67а

Вышнева — 16

Незалежности Украины пров. — 4

С 09:00–18:00 часа плановые отключения также коснутся села Дериивка. Здесь обесточивание будет действовать по многочисленным адресам:

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14а

Садовый пров. — 1, 5, 7, 9а, 14

Озерна — 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10в, 13, 14, 18

Еруха — 1-ж, 1а, 1б, 3, 4А, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20-а, 22, 23, 26, 31, 31А, 33, 34, 35, 38, 39, 41

Кодака — 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 27б, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 34а, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 44а, 44б, 45, 46, 48, 49, 50а, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66а, 67, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 81, 82А, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 104, 107, 107а, 111, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 124, 128, 129А, 131, 133, 133а, 134, 135, 136, 137, 139, 141

Тараса Шевченка — 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 40, 45, 46, 46а, 47, 48

Центральна — 1

Рындака — 1, 1 корп. а, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 32/1

Шыльдина — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Молодижна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 17, 18, 19, 22

Прыбережна — 2, 3, 4, 9, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28

Травнева — 3, 4, 4а, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17

Кодака пров. — 4, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12а

Слызькоуха — 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Нагирна — 1, 4.

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