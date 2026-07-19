Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области предполагает разную оплату в зависимости от типа жилья.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области коснулось Жмеринского общества, где исполнительный комитет утвердил новую стоимость услуги по вывозу бытовых отходов, сообщает издание Politeka.

Обновленные цены начали действовать после принятия соответствующего решения.

В местном совете сообщили, что пересмотр стал результатом анализа экономических показателей предприятия «БРАВИС», обеспечивающего сбор и транспортировку мусора. Предыдущие расчеты уже не соответствовали фактическим затратам.

Среди главных причин называют удорожание горючего на 38,2%, увеличение земельного налога на 17,7%, рост арендной платы за государственные участки на 21,5%, а также повышение стоимости аренды специализированной техники на 50%. Дополнительное влияние оказали экологический сбор и увеличение минимальной заработной платы.

Также учли обновленный график вывоза бытовых отходов, что отразилось на структуре производственных затрат предприятия и финансовых расчетах.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области предусматривает разную оплату в зависимости от типа жилья. Для жителей частного сектора ежемесячный платеж будет составлять 56,94 гривны с человека, в то время как жители многоквартирных домов будут платить 55,82 гривны.

В обществе отмечают, что корректировка необходима для обеспечения стабильной деятельности предприятия и бесперебойного предоставления услуг по обращению с бытовыми отходами.

Представители местных властей добавляют, что дальнейшие решения по стоимости будут зависеть от экономической ситуации, уровня расходов предприятия и изменений себестоимости предоставления соответствующих услуг.

Источник: zhgazeta

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