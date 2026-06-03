Прогноз погоды на неделю с 4 по 10 июня в Днепропетровской области свидетельствует о переменной облачности и повышении температуры.

Прогноз погоды на неделю с 4 по 10 июня в Днепропетровской области показывает, что жители региона ожидают как солнечные дни без осадков, так и периоды дождей во второй половине дня, сообщает Politeka.

4 июня утро будет ясным, но уже днем ​​небо затянут облака. Во второй половине дня прогнозируется мелкий дождь. Температура воздуха ночью будет +16°, а днем ​​поднимется до +25°.

5 июня утром над городом будет преобладать ясное небо, но уже к середине дня появится облачность, которая задержится до вечера. Температура днем ​​составит +25°.

Прогноз погоды на неделю с 4 по 10 июня в Днепропетровской области предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра .

6 июня воздух прогреется до +27°, а дождей в этот день не ожидается. Солнце лишь изредка появляется из-за облаков. Скорость ветра не превысит 3.1 м/с.

Прогноз погоды на неделю 4 по 10 июня в Днепропетровской области указывает на то, что 7 июня небо будет покрыто облаками почти в течение всего дня.

Прогнозируют сильную грозу днем ​​и вечером. Температура днем ​​будет +26°.

8 июня пасмурное небо сохранится до вечера. Во второй половине дня синоптики прогнозируют мелкий дождь. Температура воздуха поднимется до +26°, вероятность осадков днем ​​достигнет 68%.

9 июня уже днем ​​небо покроют тучи, которые не разойдутся до позднего вечера. Дождь начнется во второй половине дня и продлится до ночи. Воздух прогреется до +27°.

10 июня в дневные часы столбики термометров поднимутся до +28°, а по ощущениям температура будет достигать +29°. Несмотря на ясное утро, днем ​​и вечером небо будет пасмурным. Днем прогнозируют дождь, который к вечеру должен ослабеть.

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