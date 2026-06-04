Прогноз на тиждень з 5 по 11 червня в Дніпрі показує, що найближчими днями місто очікує нестійка погода.

Прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 червня в Дніпрі свідчить про поступове підвищення температури повітря та збільшення кількості опадів ближче до завершення періоду, повідомляє Politeka.

5 червня у місті очікується теплий день без опадів. Вночі температура повітря складе близько +16°, а вдень підніметься до +25°.

Прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 червня у Дніпрі надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

6 червня температура повітря продовжить зростати. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +27°, а вночі близько +17°. Сонце цього дня лише зрідка з’являтиметься з-за хмар.

Уже 7 червня небо над містом буде повністю вкрите хмарами протягом усього дня. Температура вдень триматиметься на рівні +26°. Майже весь день мине без дощу, однак ближче до вечора синоптики допускають початок опадів.

Прогноз на тиждень з 5 по 11 червня в Дніпрі також вказує, що 8 червня погода знову зміняться. Ранок буде ясним, проте вже вдень хмари повністю закриють небо.

У другій половині дня очікується дрібний дощ, який триватиме до самого вечора. Температура повітря вдень складе близько +26°, а вночі прогнозують +17°.

9 червня повітря прогріється до +27°. Ясне небо затримається лише у першій половині дня, після чого - знову стане похмурим. У другій половині дня розпочнеться дрібний дощ.

10 червня ранок буде ясним, однак вдень та ввечері місто накриє щільна хмарність. Температура повітря вдень підніметься до +28°, а за відчуттями сягатиме +29°. У денні години очікується дощ.

11 червня упродовж усього дня небо залишатиметься похмурим. Вночі температура складе +18°, а вдень повітря прогріється до +28°. Синоптики прогнозують дощ у денні години, який лише ввечері почне слабшати.

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