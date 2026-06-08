Подорожание продуктов в Днепропетровской области отражает общую тенденцию постепенного роста затрат в продовольственной корзине потребителей.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируется в сегменте базовых продовольственных товаров, где за последний месяц изменились как средние показатели, так и розничные расценки , передает Politeka.

Молочный сектор показывает рост на примере кисломолочного сыра «Простонаше» 9% (300 г). На 4 июня средний уровень составляет 105,00 грн. В мае аналогичный индикатор был 103,54 грн, что дает прирост 3,53 грн за период с 5 мая.

В торговых сетях зафиксирован диапазон: Megamarket – 110,00 грн, Novus – 99,99 грн. Динамика в течение месяца колебалась от 101,46 до 104,30 с финальным подъемом в конце периода.

Бакалейная группа также демонстрирует изменение стоимости. Макароны «перьев» (1 кг) в среднем стоят 34,70 грн. В мае этот показатель составлял 33,96 грн., что означает прирост 3,10 грн.

В магазинах зафиксированы разные значения: Metro - 34,50 грн, Novus - 34,89 грн. В мае дневные данные оставались преимущественно стабильными на уровне 34,70 после короткого стартового снижения в начале месяца.

Мясной сегмент демонстрирует наиболее ощутимое движение. Буженина "Ятрань" (1 кг) в среднем оценивается в 765,83 грн. Предыдущий майский уровень составил 745,58 грн.

Разница за месяц достигла 34,83 ​​грн, что является самым высоким показателем среди рассматриваемых категорий. В магазинах цены колеблются от 699,00 грн у Megamarket до 815,40 грн в Metro.

В этом контексте удорожание продуктов в Днепропетровской области отражает общую тенденцию постепенного роста расходов в продовольственной корзине потребителей.

Аналитические данные свидетельствуют о неравномерной динамике: часть позиций растет плавно, другие демонстрируют более резкие колебания в зависимости от сети и периода закупок.

Источник: Минфин

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