Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відображає загальну тенденцію поступового зростання витрат у продовольчому кошику споживачів.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксується в сегменті базових харчових товарів, де за останній місяць змінилися як середні показники, так і роздрібні розцінки, передає Politeka.

Молочний сектор показує зростання на прикладі кисломолочного сиру «Простонаше» 9% (300 г). Станом на 4 червня середній рівень становить 105,00 грн. У травні аналогічний індикатор був 103,54 грн, що дає приріст 3,53 грн за період із 5 травня.

У торговельних мережах зафіксовано діапазон: Megamarket — 110,00 грн, Novus — 99,99 грн. Динаміка протягом місяця коливалась від 101,46 до 104,30, із фінальним підйомом наприкінці періоду.

Бакалійна група також демонструє зміну вартості. Макарони «пір’я» (1 кг) у середньому коштують 34,70 грн. У травні цей показник складав 33,96 грн, що означає приріст 3,10 грн.

У магазинах зафіксовані різні значення: Metro — 34,50 грн, Novus — 34,89 грн. Протягом травня денні дані залишались переважно стабільними на рівні 34,70 після короткого стартового зниження на початку місяця.

М’ясний сегмент демонструє найбільш відчутний рух. Буженина «Ятрань» (1 кг) у середньому оцінюється у 765,83 грн. Попередній травневий рівень становив 745,58 грн.

Різниця за місяць досягла 34,83 грн, що є найвищим показником серед розглянутих категорій. У магазинах ціни коливаються від 699,00 грн у Megamarket до 815,40 грн у Metro.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відображає загальну тенденцію поступового зростання витрат у продовольчому кошику споживачів.

Аналітичні дані свідчать про нерівномірну динаміку: частина позицій зростає плавно, інші демонструють різкіші коливання залежно від мережі та періоду закупівель.

Джерело: Мінфін

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