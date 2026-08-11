Удорожание проезда в Ровно началось с 7 августа, пишет издание Politeka.net.
Новые тарифы утвердил исполнительный комитет городского совета .
Суммы будут отличаться в зависимости от вида транспорта и способа оплаты.
В троллейбусах пассажиры будут платить 16 гривен транспортной картой «Ровно». При расчете банковской картой или телефоном сумма составит 17 гривен.
За бумажный разовый билет нужно будет отдать 18 гривен.
В маршрутных автобусах тариф будет выше. Поездка обойдется в 22 гривны при использовании транспортной карты, 24 гривны - во время бесконтактной оплаты банковской картой или телефоном. Бумажный билет обойдется в 26 гривен.
Какие еще решения приняли
Отдельно исполком установил цену месячного проездного для троллейбусов. Он обойдется в 540 гривен.
Изменился также штраф за безбилетную поездку. Для троллейбусов его определили на уровне 300 гривен, а для маршруток – 460 гривен.
В то же время поездки, которые пассажиры уже приобрели на транспортные карты «Ровно», не сгорят после смены тарифов. Ими можно будет пользоваться в течение 90 дней.
Когда последний раз меняли тарифы
Предварительный пересмотр стоимости проезда прошел осенью прошлого года.
Тогда поездка в троллейбусе стоила от 12 до 14 гривен в зависимости от способа расчета. В маршрутных автобусах пассажиры платили 18 гривен.
Нынешнее решение городского исполкома предусматривает новые суммы с 7 августа. Таким образом, подорожание проезда в Ровно коснется как электротранспорта, так и маршрутных автобусов.
Новые тарифы будут относиться ко всем пассажирам, которые будут пользоваться городским транспортом после вступления решения в силу.
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