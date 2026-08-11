Удорожание проезда в Ровно коснулось как электротранспорта, так и маршрутных автобусов.

Удорожание проезда в Ровно началось с 7 августа, пишет издание Politeka.net.

Новые тарифы утвердил исполнительный комитет городского совета .

Суммы будут отличаться в зависимости от вида транспорта и способа оплаты.

В троллейбусах пассажиры будут платить 16 гривен транспортной картой «Ровно». При расчете банковской картой или телефоном сумма составит 17 гривен.

За бумажный разовый билет нужно будет отдать 18 гривен.

В маршрутных автобусах тариф будет выше. Поездка обойдется в 22 гривны при использовании транспортной карты, 24 гривны - во время бесконтактной оплаты банковской картой или телефоном. Бумажный билет обойдется в 26 гривен.

Какие еще решения приняли

Отдельно исполком установил цену месячного проездного для троллейбусов. Он обойдется в 540 гривен.

Изменился также штраф за безбилетную поездку. Для троллейбусов его определили на уровне 300 гривен, а для маршруток – 460 гривен.

В то же время поездки, которые пассажиры уже приобрели на транспортные карты «Ровно», не сгорят после смены тарифов. Ими можно будет пользоваться в течение 90 дней.

Когда последний раз меняли тарифы

Предварительный пересмотр стоимости проезда прошел осенью прошлого года.

Тогда поездка в троллейбусе стоила от 12 до 14 гривен в зависимости от способа расчета. В маршрутных автобусах пассажиры платили 18 гривен.

Нынешнее решение городского исполкома предусматривает новые суммы с 7 августа. Таким образом, подорожание проезда в Ровно коснется как электротранспорта, так и маршрутных автобусов.

Новые тарифы будут относиться ко всем пассажирам, которые будут пользоваться городским транспортом после вступления решения в силу.

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