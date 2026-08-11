Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области пока остается предложением, а не утвержденным изменением для потребителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области может затронуть жителей Бердичева, если исполком городского совета согласует новые расценки на вывоз бытовых отходов, пишет Politeka.net.

Компания "Полесье Экосфера Нова" предлагает увеличить действующие суммы на 14-16,7%.

Под перемены попадут как жители многоквартирных сооружений, так и владельцы частных домов.

Предварительный пересмотр стоимости состоялся 27 мая 2026, а новые суммы начали действовать с 1 июня. Теперь предприятие снова инициирует корректировку, хотя от предыдущей смены прошло всего два месяца.

Почему хотят изменить расценки

Представители перевозчика объясняют инициативу необходимостью покрыть фактические расходы и обеспечить стабильную работу.

Среди причин называют удорожание связанных сделок, а также рост затрат на оплату труда работников, которых предприятие имеет возможность бронировать. Речь идет, в частности, о водителях специальной техники и линейном персонале.

В компании также отмечают необходимость сохранить специалистов и не допустить убыточной деятельности.

Сколько могут платить жильцы

Более всего изменится стоимость перевозки одного кубометра твердых бытовых отходов.

В настоящее время тариф по НДС составляет 233,60 грн. Предлагаемая цена - 272,64 грн. Разница составляет 39,04 грн., или 16,71%.

Для жильца многоквартирного дома месячная плата может возрасти с 61 до 69,60 грн. В частном секторе предложенная сумма составляет 69,80 грн. вместо нынешних 61,20 грн.

Следовательно, для одного жителя вне зависимости от типа жилья ежемесячная нагрузка увеличится примерно на 8,60 грн.

Окончательного решения пока нет

Предлагаемые расчеты еще не означают автоматическое изменение стоимости услуг. Их должен рассмотреть исполнительный комитет Бердичевского городского совета.

Именно этот орган определит, утверждать новые расценки, а также с какой даты они могут начать действовать.

До принятия решения жители продолжают платить по действующим ставкам.

Как изменения могут отразиться на жителях

Для семьи с несколькими членами даже дополнительные несколько гривен на одного человека будут ежемесячно означать увеличение общих расходов.

Для предпринимателей последствия могут быть более ощутимыми. Стоимость транспортировки кубометра отходов в предложенном варианте растет почти на 17%, что потенциально влияет на себестоимость отдельных товаров или услуг.

В то же время, перевозчик считает пересмотр необходимым для надлежащего обслуживания города, сохранения персонала и стабильного выполнения работы. Окончательные условия будут зависеть от решения городского исполкома.

Таким образом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области пока остается предложением, а не утвержденным изменением для потребителей.

Источник: berdichev.biz

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