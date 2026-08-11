Подорожание продуктов в Полтавской области наиболее ощутимо сказалось на определенных товарах.

Подорожание продуктов в Полтавской области коснулось растительного масла, кабачковой икры и копченой колбасы, ведь за последний месяц цены на все три позиции выросли, пишет Politeka.net.

По состоянию на 10 августа бутылка рафинированного масла "Олейна" объемом 850 мл стоит в среднем 102,46 грн.

Самая низкая цена зафиксирована в Novus - 99,99 грн. В Auchan товар продают за 101,90 грн, а в Megamarket – за 105,50 грн.

Для сравнения среднемесячная стоимость в июле составила 99,55 грн. Следовательно, за месяц показатель увеличился на 3,71 грн.

Ежедневные данные показывают, что стоимость бутылки изменялась за период. 10 июля средний уровень составил 98,75 грн, а 10 августа – уже 102,46 грн.

Подорожала и кабачковая икра. Банк весом 440 граммов сейчас стоит в среднем 109 грн в Novus.

В июле среднемесячный показатель составил 104,50 грн. Таким образом, за месяц товар прибавил 5 грн.

До 28 июля цена оставалась на уровне 104 грн. Начиная с 29 числа она поднялась до 109 грн и в дальнейшем не менялась.

Наиболее заметный рост среди приведенных товаров зафиксирован для сырокопченой колбасы «Алан Брауншвейская». За 375 грамм сейчас просят в среднем 380,54 грн.

В июле средняя стоимость составила 343,44 грн. Следовательно, за месяц разница составила 74,20 грн.

Цена изменилась резко: 10–15 июля товар стоил 306,34 грн., а с 16 июля его стоимость выросла до 380,54 грн. На этом уровне оно оставалось до 10 августа.

Подорожание продуктов в Полтавской области наиболее заметно сказалось на сырокопченой колбасе, тогда как масло и кабачковая икра прибавили в стоимости значительно меньше.

Источник: Минфин

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