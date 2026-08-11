Дефицит продуктов в Одесской области при неблагоприятном развитии событий может относиться к отдельным сезонным позициям.

Дефицит продуктов в Одесской области может стать одним из последствий сложного сезона для украинских производителей картофеля, поскольку продолжительная жара и нехватка осадков уже сказались на формировании урожая, пишет Politeka.net.

Проблемы возникли во многих регионах страны в период бутонизации и цветения культуры. В этот период растениям особенно нужно достаточное количество влаги, однако почвы оставались пересушенными.

По данным директора Института картофелеводства НААН Украины Николая Фурдиги, длительные температурные периоды свыше +37 °C заставляли растения тратить значительную часть влаги на охлаждение. Поэтому меньше ресурсов направлялось на формирование клубней.

Проблема касается даже хозяйств с поливом. При шестидневном температурном стрессе на орошаемых площадях потери могли достигать около 7 тонн с гектара.

Специалист прогнозирует, что в конце октября или начале ноября стоимость картофеля может вырасти примерно на 30%. В то же время, текущая ситуация на рынке выглядит иначе.

Из-за активного сбора ранних сортов и стремления фермеров побыстрее продать продукцию закупочная цена временно опустилась до 6,5–7 грн за килограмм.

Дальнейшая динамика будет зависеть от объемов урожая, погодных условий и возможностей хозяйств хранить продукцию. Если предложение осенью сократится, это может оказать дополнительное давление на розничную стоимость.

В то же время говорить о масштабной нехватке продовольствия в Украине пока нет оснований. Экономист Олег Пендзин отмечает, что основной риск для населения связан не столько с физическим отсутствием товаров, сколько с понижением покупательной способности.

Дефицит продуктов в Одесской области при неблагоприятном развитии событий может касаться отдельных сезонных позиций, в частности, картофеля, однако ситуация будет зависеть от фактического объема урожая и ценовой динамики осенью.

Источник: AgroWeek

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