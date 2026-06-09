В Черниговской области 10 июня будут действовать дополнительные графики отключения электроэнергии, которые коснутся большого количества домов в разных районах, пишет Politeka.net.
Графики отключения света в Черниговской области на 10 июня будут выключаться из-за плановых работ. Планируемые работы предусматривают техническое обслуживание оборудования, модернизацию отдельных участков сети и устранение потенциальных неисправностей. Такие меры позволяют снизить риск аварийных отключений и обеспечить более стабильную работу энергосистем в периоды повышенных нагрузок.
По информации АО «Черниговоблэнерго», с 09:00–19:00 в населенном пункте Евмынка не будет электричества. Обесточат только отдельные адреса:
- Київська — 294, 316, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 326А, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 335/15, 335/16, 335/17, 335/18, 337
- Насосна — 1
10-06-2026 года с 08:00–19:00 часы продлятся в городе Нижын, однако они коснутся только отдельных адресов. Обесточат такие улицы:
- Выноградний 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1а, 1б, 2а
- Власенко 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Воздвыженська 10/1, 101, 103, 105, 112
- Вознесенська 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
- Володымыра Вернадського 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 7а, 10а, 13А
- Володымыра Резанова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2а, 3а
- Волонтерська 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16
- Волошкова 20
- Воробивська 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 48, 50, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 58а, 58Б, 58В, 66а
С 09:00 до 19:00 будут выключать электричество в населенном пункте Крехаив. Отчаянными будут оставаться отдельные улицы села:
- 1 Травня — 1
- Березнева — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
- Богданенка — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15
- Гайова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11–18, 20–33, 35, 38
- Глыныще — 1, 2, 3, 4, 4Б, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23
- Деснянська — 1, 1А, 2–51, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 69А
- Европейська — 2–54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72А, 74, 76, 77, 86А, 96, 96А
- Кыивська — 1–24
- Леси Украинкы — 1–147
- Лыса Гора — 1, 2, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 11А, 12, 13, 14, 15
- Лысынивська — 1, 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 11–17, 19–31, 21А, 27А, 29А, 31А
- Лисова — 1–27, 2, 2А, 3, 4–9, 10–13, 15–24, 26, 27, 35
- Литочкы — 1, 3
- Лугова — 1–30, 30А, 72, 73А, 76, 76А, 81, 82, 85
- Молодижна — 6, 24, 28, 30, 31, 35
- Москаленко — 1–49, 52, 54
- Набережна — 1–22, 24, 24А, 26, 28, 28Б
- Наталии Земнои — 1–67, 69
- Незалежности — 10, 37, 39, 68, 69
- Озерна — 1–30, 37, 41А, 42Б, 42В, 43, 45, 50, 53–55, 75
- Партызанська — 1–30, 35–48, 52А, 52Б, 52Г
- Рожок — 1, 2, 2К, 3, 4, 4А, 6, 8, 10, 12
- Садова — 1–21, 23, 27, 31, 33, 35
- Свято-Троїцька — 1–22, 3А, 3Б, 3Г, 8А, 8Г, 10А, 10Б
- Соловина — 14Б
- Шевченка — 1–18.
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