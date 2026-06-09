Графики отключения света в Черниговской области на 10 июня будут выключаться из-за плановых работ.

В Черниговской области 10 июня будут действовать дополнительные графики отключения электроэнергии, которые коснутся большого количества домов в разных районах, пишет Politeka.net.



Графики отключения света в Черниговской области на 10 июня будут выключаться из-за плановых работ. Планируемые работы предусматривают техническое обслуживание оборудования, модернизацию отдельных участков сети и устранение потенциальных неисправностей. Такие меры позволяют снизить риск аварийных отключений и обеспечить более стабильную работу энергосистем в периоды повышенных нагрузок.

По информации АО «Черниговоблэнерго», с 09:00–19:00 в населенном пункте Евмынка не будет электричества. Обесточат только отдельные адреса:

Київська — 294, 316, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 326А, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 335/15, 335/16, 335/17, 335/18, 337

Насосна — 1

10-06-2026 года с 08:00–19:00 часы продлятся в городе Нижын, однако они коснутся только отдельных адресов. Обесточат такие улицы:

Выноградний 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1а, 1б, 2а

Власенко 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Воздвыженська 10/1, 101, 103, 105, 112

Вознесенська 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Володымыра Вернадського 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 7а, 10а, 13А

Володымыра Резанова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2а, 3а

Волонтерська 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

Волошкова 20

Воробивська 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 48, 50, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 58а, 58Б, 58В, 66а

С 09:00 до 19:00 будут выключать электричество в населенном пункте Крехаив. Отчаянными будут оставаться отдельные улицы села:

1 Травня — 1

Березнева — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Богданенка — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15

Гайова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11–18, 20–33, 35, 38

Глыныще — 1, 2, 3, 4, 4Б, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23

Деснянська — 1, 1А, 2–51, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 69А

Европейська — 2–54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72А, 74, 76, 77, 86А, 96, 96А

Кыивська — 1–24

Леси Украинкы — 1–147

Лыса Гора — 1, 2, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 11А, 12, 13, 14, 15

Лысынивська — 1, 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 11–17, 19–31, 21А, 27А, 29А, 31А

Лисова — 1–27, 2, 2А, 3, 4–9, 10–13, 15–24, 26, 27, 35

Литочкы — 1, 3

Лугова — 1–30, 30А, 72, 73А, 76, 76А, 81, 82, 85

Молодижна — 6, 24, 28, 30, 31, 35

Москаленко — 1–49, 52, 54

Набережна — 1–22, 24, 24А, 26, 28, 28Б

Наталии Земнои — 1–67, 69

Незалежности — 10, 37, 39, 68, 69

Озерна — 1–30, 37, 41А, 42Б, 42В, 43, 45, 50, 53–55, 75

Партызанська — 1–30, 35–48, 52А, 52Б, 52Г

Рожок — 1, 2, 2К, 3, 4, 4А, 6, 8, 10, 12

Садова — 1–21, 23, 27, 31, 33, 35

Свято-Троїцька — 1–22, 3А, 3Б, 3Г, 8А, 8Г, 10А, 10Б

Соловина — 14Б

Шевченка — 1–18.

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