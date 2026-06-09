У Чернігівській області 10 червня діятимуть додаткові графіки відключення електроенергії, які торкнуться великої кількості будинків у різних районах, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Чернігівській області на 10 червня будуть вимикати через планові роботи. Заплановані роботи передбачають технічне обслуговування обладнання, модернізацію окремих ділянок мережі та усунення потенційних несправностей. Такі заходи дозволяють знизити ризик аварійних відключень і забезпечити більш стабільну роботу енергосистеми в періоди підвищених навантажень.
За інформацією АТ «Чернігівобленерго», з 09:00–19:00 години в населеному пункті Євминка не буде електрики. Знеструмлять лише окремі адреси:
- Київська — 294, 316, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 326А, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 335/15, 335/16, 335/17, 335/18, 337
- Насосна — 1
10-06-2026 року з 08:00–19:00 години будуть тривати в місті Ніжин, проте вони торкнуться лише окремих адрес. Знеструмлять такі вулиці:
- Виноградний 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1а, 1б, 2а
- Власенко 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Воздвиженська 10/1, 101, 103, 105, 112
- Вознесенська 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
- Володимира Вернадського 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 7а, 10а, 13А
- Володимира Рєзанова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2а, 3а
- Волонтерська 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16
- Волошкова 20
- Вороб'ївська 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 48, 50, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 58а, 58Б, 58В, 66а
З 09:00 до 19:00 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Крехаїв. Знестремленими залишатимуться окремі вулиці села:
- 1 Травня — 1
- Березнева — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
- Богданенка — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15
- Гайова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11–18, 20–33, 35, 38
- Глинище — 1, 2, 3, 4, 4Б, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23
- Деснянська — 1, 1А, 2–51, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 69А
- Європейська — 2–54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72А, 74, 76, 77, 86А, 96, 96А
- Київська — 1–24
- Лесі Українки — 1–147
- Лиса Гора — 1, 2, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 11А, 12, 13, 14, 15
- Лисинівська — 1, 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 11–17, 19–31, 21А, 27А, 29А, 31А
- Лісова — 1–27, 2, 2А, 3, 4–9, 10–13, 15–24, 26, 27, 35
- Літочки — 1, 3
- Лугова — 1–30, 30А, 72, 73А, 76, 76А, 81, 82, 85
- Молодіжна — 6, 24, 28, 30, 31, 35
- Москаленко — 1–49, 52, 54
- Набережна — 1–22, 24, 24А, 26, 28, 28Б
- Наталії Земної — 1–67, 69
- Незалежності — 10, 37, 39, 68, 69
- Озерна — 1–30, 37, 41А, 42Б, 42В, 43, 45, 50, 53–55, 75
- Партизанська — 1–30, 35–48, 52А, 52Б, 52Г
- Рожок — 1, 2, 2К, 3, 4, 4А, 6, 8, 10, 12
- Садова — 1–21, 23, 27, 31, 33, 35
- Свято-Троїцька — 1–22, 3А, 3Б, 3Г, 8А, 8Г, 10А, 10Б
- Солов’їна — 14Б
- Шевченка — 1–18.
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