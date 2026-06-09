Графіки відключення світла у Чернігівській області на 10 червня будуть вимикати через планові роботи.

У Чернігівській області 10 червня діятимуть додаткові графіки відключення електроенергії, які торкнуться великої кількості будинків у різних районах, пише Politeka.net.



Графіки відключення світла у Чернігівській області на 10 червня будуть вимикати через планові роботи. Заплановані роботи передбачають технічне обслуговування обладнання, модернізацію окремих ділянок мережі та усунення потенційних несправностей. Такі заходи дозволяють знизити ризик аварійних відключень і забезпечити більш стабільну роботу енергосистеми в періоди підвищених навантажень.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», з 09:00–19:00 години в населеному пункті Євминка не буде електрики. Знеструмлять лише окремі адреси:

Київська — 294, 316, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 326А, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 335/15, 335/16, 335/17, 335/18, 337

Насосна — 1

10-06-2026 року з 08:00–19:00 години будуть тривати в місті Ніжин, проте вони торкнуться лише окремих адрес. Знеструмлять такі вулиці:

Виноградний 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1а, 1б, 2а

Власенко 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Воздвиженська 10/1, 101, 103, 105, 112

Вознесенська 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Володимира Вернадського 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 7а, 10а, 13А

Володимира Рєзанова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2а, 3а

Волонтерська 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

Волошкова 20

Вороб'ївська 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 48, 50, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 58а, 58Б, 58В, 66а

З 09:00 до 19:00 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Крехаїв. Знестремленими залишатимуться окремі вулиці села:

1 Травня — 1

Березнева — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Богданенка — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15

Гайова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11–18, 20–33, 35, 38

Глинище — 1, 2, 3, 4, 4Б, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23

Деснянська — 1, 1А, 2–51, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 69А

Європейська — 2–54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72А, 74, 76, 77, 86А, 96, 96А

Київська — 1–24

Лесі Українки — 1–147

Лиса Гора — 1, 2, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 11А, 12, 13, 14, 15

Лисинівська — 1, 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 11–17, 19–31, 21А, 27А, 29А, 31А

Лісова — 1–27, 2, 2А, 3, 4–9, 10–13, 15–24, 26, 27, 35

Літочки — 1, 3

Лугова — 1–30, 30А, 72, 73А, 76, 76А, 81, 82, 85

Молодіжна — 6, 24, 28, 30, 31, 35

Москаленко — 1–49, 52, 54

Набережна — 1–22, 24, 24А, 26, 28, 28Б

Наталії Земної — 1–67, 69

Незалежності — 10, 37, 39, 68, 69

Озерна — 1–30, 37, 41А, 42Б, 42В, 43, 45, 50, 53–55, 75

Партизанська — 1–30, 35–48, 52А, 52Б, 52Г

Рожок — 1, 2, 2К, 3, 4, 4А, 6, 8, 10, 12

Садова — 1–21, 23, 27, 31, 33, 35

Свято-Троїцька — 1–22, 3А, 3Б, 3Г, 8А, 8Г, 10А, 10Б

Солов’їна — 14Б

Шевченка — 1–18.

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