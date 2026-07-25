Гуманитарная помощь пенсионерам в Днепропетровской области предусматривает выдачу продуктовых наборов длительного хранения и товаров первой необходимости.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области продолжает поступать в рамках программы Консорциума LINK, которая направлена ​​на поддержку социально уязвимых категорий населения, прежде всего в общинах, наиболее пострадавших из-за войны, сообщает Politeka.net.

Проект охватывает людей, потерявших часть доходов или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Первоочередное внимание уделяется жителям прифронтовых территорий, где потребность в поддержке остается особенно высокой.

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, граждане с инвалидностью, одинокие опекуны, многодетные семьи, а также домохозяйства, чье имущество было повреждено в результате боевых действий. Для этих категорий предусмотрено приоритетное рассмотрение обращений.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Днепропетровской области предусматривает выдачу продуктовых наборов длительного хранения и товаров первой необходимости, которые помогают обеспечить базовые бытовые нужды.

Активнее всего программу реализуют в Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах. Именно эти территории остаются среди наиболее уязвимых последствиями обстрелов, поэтому поддержка местных жителей является одним из главных направлений работы организаторов.

Представители Консорциума LINK отмечают, что цель инициативы состоит не только в предоставлении материальной поддержки, но и в укреплении социальной устойчивости общин. Формат реализации может изменяться в зависимости от ситуации и имеющихся ресурсов.

Жителям области советуют следить за официальными объявлениями, поскольку перечень общин, условия участия и порядок получения поддержки могут обновляться в соответствии с текущими потребностями региона.

Источник: Angels of Salvation.

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