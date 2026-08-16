Перерасчет пенсии в Днепропетровской области может стать способом получить более высокую выплату без ожидания следующей индексации.

Перерасчет пенсии в Днепропетровской области может дать работающим пенсионерам возможность увеличить ежемесячную выплату еще до проведения очередной индексации, если выполнены необходимые условия, сообщает издание Politeka.net.

После назначения пенсии человек имеет право продлить официальное трудоустройство и накапливать страховой стаж. В дальнейшем это может послужить основанием для пересмотра размера выплаты.

Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд .

Одно из главных условий — не менее 24 месяцев стажа, приобретенного после назначения пенсии или предварительной корректировки суммы.

В то же время, существует другой вариант. Если от предварительного назначения или перерасчета прошло два года, пересмотреть выплату можно даже тогда, когда дополнительный стаж составляет менее двух лет.

Как происходит просмотр

В большинстве случаев Пенсионный фонд проводит процедуру автоматически. Однако при наличии необходимых оснований получатель может самостоятельно подать заявление.

Перед обращением следует проверить, официально ли оформлены периоды работы и платил ли работодатель единый социальный взнос. Сведения о стаже можно просмотреть в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда.

Что влияет на размер доплаты

Одинаковой суммы для всех нет. При расчете учитывается продолжительность дополнительного страхового стажа и официальный заработок, с которого уплачивались взносы.

Поэтому продолжительная занятость после выхода на заслуженный отдых и более высокий подтвержденный доход могут повлиять на конечный размер ежемесячной выплаты.

Таким образом, работающим пенсионерам следует периодически проверять информацию о стаже и взносах, чтобы своевременно воспользоваться предусмотренным законодательством правом.

Для тех, кто продолжает официально работать, перерасчет пенсии в Днепропетровской области может стать способом получить более высокую выплату без ожидания последующей индексации.

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