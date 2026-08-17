Подорожание продуктов в Винницкой области больше всего отразилось на одном из товаров.

Подорожание продуктов в Винницкой области за последний месяц коснулось трех популярных товаров, пишет Politeka.net.

Больше всего в гривневом выражении добавила мясная продукция. Килограмм охотничьих полукопченых колбасок «Алан» 15 августа в среднем стоит 800,56 грн .

Среди актуальных предложений самый дешевый товар продают в Auchan — 705,80 грн за кг . В Metro цена составляет 740,94 грн., тогда как Megamarket предлагает продукцию за 866,50 грн. В Novus килограмм стоит 889 грн.

В июле средний показатель составил 794,89 грн . С июля он увеличился на 10 грн .

Динамика в течение периода была нестабильной. После 800,56 грн. в начале наблюдения показатель 26 июля снизился до 790,56 грн. На 9 августа произошло возвращение до 800,56 грн., где ценник оставался до 11 числа.

Изменилась и стоимость пшеничной муки «Хуторок». За упаковку весом 2 кг сейчас в среднем просят 70,96 грн .

В Megamarket актуальная цена составляет 74 грн , а в Novus - 67,92 грн. При этом июльский среднемесячный показатель также равнялся 70,96 грн.

С июля средняя стоимость увеличилась на 3,04 грн . Практически весь период ценник оставался неизменным, а первое заметное движение произошло 15 августа – до 74 грн.

Длинная вермишель тоже стала дороже. По состоянию на август килограмм стоит 39,80 грн . Единственное приведенное актуальное предложение - Metro с таким же ценником.

Для сравнения, средняя июльская стоимость составила 38,60 грн . Следовательно, за месяц прирост составил 1,20 грн .

Таким образом, подорожание продуктов в Винницкой области больше всего отразилось на охотничьих колбасках — их средняя стоимость прибавила 10 грн. Мука подорожала на 3,04 грн, а вермишель – на 1,20 грн.

Источник: Минфин

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