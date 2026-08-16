Графики отключения света в Винницкой области на неделю с 17 по 23 августа продлятся из-за плановых работ.

Украинцам раскрыли, по которым вводят графики отключения света в Винницкой области на неделю с 17 по 23 августа, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на неделю с 17 по 23 августа предусматривают временные обесточивания по многочисленным адресам. Ограничения связаны с проведением плановых ремонтных и профилактических работ в электросетях.

По информации АТ «Винницаоблэнерго», 17 августа дополнительные ограничения запланированы в селе Иллинци. Электроэнергию по указанным адресам будут отключать с 09:00 до 17:00. В перечень попали улицы:

Велыка Голыцька — 1, 20, 28, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139

Максыма Ямкового — 1, 1А, 2, 2А, 5, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Незалежности — 73, 73Б, 75

Свитла — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21А

18.08.2026, с 09:00 до 17:00 плановые работы будут проводить в селе Васыливка. Ограничения электроснабжения будут касаться домов по следующим адресам:

Володи Мазура — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36

Гагарина — 2, 6, 10, 12, 13, 15, 19, 21, 25, 26, 27, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43

Партызанська — 1, 1А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Першотравнева — 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 62, 64, 65, 68, 69

Прыбережна — 3, 6, 8, 9, 11, 13, 18, 19, 25, 26, 27, 28

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51

Яворськои — 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 22, 27, 29

21.08.2026 года плановые работы запланированы в населенном пункте Дашив. Электроснабжение по отдельным адресам будет прекращено с 09:00 до 16:00. Под ограничения попадут адреса:

Б. Хмельныцького — 1, 2, 3, 5, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 127

И. Франка — 1, 2, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19

Козацька — 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 46А, 47

Ливобережна — 71

Набережна — 8А, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 75

Прыбережна — 35

Садыбивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61

Центральна — 12, 51

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Банкивськый — 1, 2, 4, 6, 8

Громадянськый — 1, 2, 3, 4, 5, 7

Короткый — 2

Крывый — 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 21

Лыповый — 1, 2, 3

Мырный — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15А, 20, 22, 44

Свитанковый — 1, 3, 4, 5, 8, 10.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, До 20 000 гривен компенсации ветеранам в Винницкой области: как получить помощь.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Винницкой области: стоимость в магазинах существенно изменилась.

Как сообщала Politeka, Жилье с работой и подготовка к зиме: как ВПЛ получить помощь в Винницкой области.