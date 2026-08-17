Графики отключения света в Полтавской области на 18 августа продлятся много часов подряд

В Полтавской области 18 августа 2026 по ряду адресов запланированы плановые графики отключения света, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Полтавской области связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях. Жителям населенных пунктов, попавших в список, следует заранее учесть продолжительность обесточивания и позаботиться о заряженных телефонах, павербанках и других необходимых устройствах.

В селе Оныщенкы электроснабжение планируют ограничить с 08:00 до 20:00. Без света временно останутся потребители по следующим адресам:

Дачна — 3

Лисова — 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64

Лисова — 2Б, 4а

В селе Романкы электроэнергию также будут отключать в течение 12 часов - с 08:00 до 20:00. Ограничения будут касаться домов на улице:

Лугова - 2, 4, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 31

В селе Федоренкы обесточение продлится с 08:00 до 20:00. В список адресов вошли:

Омельныцька — 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40

Самый большой перечень адресов был обнародован для села Щербакы. Здесь электроснабжение также будет ограничено с 08:00 до 20:00. Под отключение попадут:

Богдана Хмельныцького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

пров. Вышневый — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27

Героив полку «Азов» — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Зализнычна — 6, 9, 11, 12, 13

Зелена диброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кильцева — 11, 9

Кобзарська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 15

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропывныцького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 3а

Омельныцька — 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революционерив — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25

Садова — 2.

Источник: Омельницкая община.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Социальная и денежная помощь в Полтавской области: кто может рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: новый модульный городок уже принимает заявления.

Как сообщала Politeka, Пенсия в Полтавской области: кто может удвоить свои выплаты.