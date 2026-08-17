Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области продолжают предоставлять в рамках гуманитарных инициатив благотворительного фонда «Каритас», сообщает издание Politeka.net.
Программы прежде всего ориентированы на внутренне перемещенных лиц и других граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке. Отдельно помогают людям, недавно переехавшим в общины региона.
Для них формируют продуктовые и гигиенические наборы, помогающие закрыть базовые потребности после смены места жительства.
Кроме стандартных комплектов организаторы проводят сезонные заготовки. В течение года добровольцы собирают овощи, ягоды и фрукты, которые затем перерабатывают.
Из урожая производят консервацию, соусы, джемы и другие домашние заготовки. Часть продукции оставляют для будущих благотворительных мероприятий.
Определенное количество запасов используют во время приготовления горячих обедов. Готовые кушанья передают людям с небольшими доходами, которым сложно самостоятельно обеспечить полноценное питание.
Такой подход позволяет рационально использовать сезонный урожай и одновременно расширять объемы гуманитарной поддержки.
Присоединиться к проекту могут все желающие. Благотворительный фонд принимает свежие сезонные овощи и фрукты для последующей переработки.
Еще один способ помочь – финансовый вклад. Его могут направить на приобретение банок, крышек, специй, упаковочных материалов и других необходимых принадлежностей.
Совместная работа волонтеров, благотворителей и местных жителей позволяет регулярно пополнять запасы для семей, оказавшихся в тяжелом положении.
Итак, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области остаются одним из направлений гуманитарной деятельности. Актуальный график выдачи, список доступной помощи и правила участия следует заранее уточнять у представителей организации.
Источник: Каритас
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