Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области остаются одним из направлений гуманитарной деятельности.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области продолжают предоставлять в рамках гуманитарных инициатив благотворительного фонда «Каритас», сообщает издание Politeka.net.

Программы прежде всего ориентированы на внутренне перемещенных лиц и других граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке. Отдельно помогают людям, недавно переехавшим в общины региона.

Для них формируют продуктовые и гигиенические наборы, помогающие закрыть базовые потребности после смены места жительства.

Кроме стандартных комплектов организаторы проводят сезонные заготовки. В течение года добровольцы собирают овощи, ягоды и фрукты, которые затем перерабатывают.

Из урожая производят консервацию, соусы, джемы и другие домашние заготовки. Часть продукции оставляют для будущих благотворительных мероприятий.

Определенное количество запасов используют во время приготовления горячих обедов. Готовые кушанья передают людям с небольшими доходами, которым сложно самостоятельно обеспечить полноценное питание.

Такой подход позволяет рационально использовать сезонный урожай и одновременно расширять объемы гуманитарной поддержки.

Присоединиться к проекту могут все желающие. Благотворительный фонд принимает свежие сезонные овощи и фрукты для последующей переработки.

Еще один способ помочь – финансовый вклад. Его могут направить на приобретение банок, крышек, специй, упаковочных материалов и других необходимых принадлежностей.

Совместная работа волонтеров, благотворителей и местных жителей позволяет регулярно пополнять запасы для семей, оказавшихся в тяжелом положении.

Итак, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области остаются одним из направлений гуманитарной деятельности. Актуальный график выдачи, список доступной помощи и правила участия следует заранее уточнять у представителей организации.

Источник: Каритас

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