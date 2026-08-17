Подорожание продуктов в Николаевской области наиболее ощутимо по отдельным позициям.

Подорожание продуктов в Николаевской области имеет разную динамику в зависимости от категории, сообщает издание Politeka.net.

За последний месяц больше всего изменилась стоимость курятины и маргарина, тогда как макаронные изделия прибавили в цене меньше гривны.

По состоянию на 16 августа средняя стоимость 1 кг куриного бедра составляет 129,67 грн . Дороже всего товар продают в Auchan — 154 грн. В Megamarket цена составляет 126 грн, а в Novus – 109 грн.

Для сравнения среднемесячная стоимость этого продукта в июле была на уровне 134,43 грн за килограмм . За последние четыре недели показатель менялся довольно заметно.

13 июля средняя цена составила 117,33 грн. Уже 16 числа она поднялась до 129 грн., а 23 июля достигла 147,33 грн. В конце месяца показатель снова снизился.

В начале августа стоимость колебалась в пределах 127,50–140,67 грн. С 7 августа она стабилизировалась на уровне 129,67 грн.

Килограмм макарон перьев сейчас в среднем стоит 35,65 грн . В Metro цена составляет 35,50 грн, а в Novus – 35,79 грн.

В июле средний показатель был ниже и составлял 34,74 грн . Следовательно, за месяц разница составляет 0,95 грн.

В начале наблюдения стоимость держалась около 34,70 грн. В конце июля она поднялась до 35,15 грн., а с 4 августа — до 35,65 грн. После этого значительных колебаний не зафиксировали.

Еще одно заметное изменение касается маргарина «Щедро Сливочный особенный» жирностью 72,5%. За упаковку весом 250 граммов сейчас в среднем нужно заплатить 45,36 грн .

У Auchan продукт продают за 42,60 грн, у Novus — за 42,99 грн. Самая высокая цена среди приведенных магазинов – в Megamarket, где упаковка стоит 50,50 грн.

В июле среднемесячный показатель составил 42,57 грн , то есть за рассматриваемый период продукт прибавил 6,67 грн.

Самый заметный рост произошел еще во второй половине июля: после цены 38,70 грн. показатель сначала поднялся до 42,70 грн., а впоследствии — до 45,96 грн. С 28 июля средняя стоимость закрепилась на уровне 45,36 грн.

В общем, ситуация на продовольственном рынке остается неоднородной. Подорожание продуктов в Николаевской области наиболее ощутимо по отдельным позициям, в то время как другие товары изменяют цену постепенно.

При этом конечная сумма покупки зависит от торговой сети, актуальных акций и даты приобретения. Поэтому разница между самым дорогим и дешевым предложением на один и тот же товар может быть весьма существенным.

Источник: Минфин

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