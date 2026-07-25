Запрос купить квартиру в Днепре остается среди самых популярных на рынке недвижимости, а среди новых предложений появились однокомнатные помещения стоимостью от 9 до 10,7 тысяч долларов, сообщает Politeka.net.
Самый дешевый вариант оценили в 9 000 долларов . Это однокомнатное жилье площадью 22 квадратных метра в трехэтажном доме. Дом расположен на втором этаже и продается после строителей, что позволяет новому владельцу самостоятельно выполнить ремонт. Предусмотрены индивидуальное электроотопление, парковочное место и городские коммуникации. Рядом работают супермаркеты, школа, поликлиника, рынок и остановки общественного транспорта.
Еще одно предложение также стоит 9000 долларов . Речь идет о компактном помещении площадью 16 квадратных метров в двухэтажном доме. Объект уже обустроен для проживания, имеет мебель, кухонную технику, кондиционер и амбар. Владелец отмечает, что возможна продажа в рассрочку, а также рассматривает вариант обмена. Рядом находятся парк, водоем и необходимая инфраструктура.
Третий вариант выставили за 10 700 долларов . Смарт-жилье площадью 17,2 квадратного метра находится на втором этаже двухэтажного здания. Внутри выполнен косметический ремонт, установлена мебель, стиральная машина, плита, варочная поверхность, телевизор, проведен скоростной интернет. Отопление индивидуальное электрическое. По словам продавца, до Киевского рынка и крупных магазинов можно добраться примерно через десять минут.
Для покупателей, которые планируют купить недвижимость, сейчас предлагает сразу несколько доступных вариантов в бюджетном сегменте. Каждая квартира отличается площадью, уровнем готовности и комплектацией, позволяющей выбрать жилье в соответствии с собственными потребностями и финансовыми возможностями.
Источник: olx
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