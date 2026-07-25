Запрос купить квартиру в Днепре остается среди самых популярных на рынке недвижимости, а среди новых предложений появились однокомнатные помещения стоимостью от 9 до 10,7 тысяч долларов, сообщает Politeka.net.

Самый дешевый вариант оценили в 9 000 долларов . Это однокомнатное жилье площадью 22 квадратных метра в трехэтажном доме. Дом расположен на втором этаже и продается после строителей, что позволяет новому владельцу самостоятельно выполнить ремонт. Предусмотрены индивидуальное электроотопление, парковочное место и городские коммуникации. Рядом работают супермаркеты, школа, поликлиника, рынок и остановки общественного транспорта.

Еще одно предложение также стоит 9000 долларов . Речь идет о компактном помещении площадью 16 квадратных метров в двухэтажном доме. Объект уже обустроен для проживания, имеет мебель, кухонную технику, кондиционер и амбар. Владелец отмечает, что возможна продажа в рассрочку, а также рассматривает вариант обмена. Рядом находятся парк, водоем и необходимая инфраструктура.

Третий вариант выставили за 10 700 долларов . Смарт-жилье площадью 17,2 квадратного метра находится на втором этаже двухэтажного здания. Внутри выполнен косметический ремонт, установлена ​​мебель, стиральная машина, плита, варочная поверхность, телевизор, проведен скоростной интернет. Отопление индивидуальное электрическое. По словам продавца, до Киевского рынка и крупных магазинов можно добраться примерно через десять минут.

Для покупателей, которые планируют купить недвижимость, сейчас предлагает сразу несколько доступных вариантов в бюджетном сегменте. Каждая квартира отличается площадью, уровнем готовности и комплектацией, позволяющей выбрать жилье в соответствии с собственными потребностями и финансовыми возможностями.

Источник: olx

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